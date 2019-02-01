Иностранные студенты фармуниверситета отравились шаурмой

Специалисты выявляют источники отравления.
30 января в Областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали пять иностранных студентов подготовительного факультета Харьковского национального фармацевтического университета с жалобами на слабость, рвоту, тошноту, жидкий стул. Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз - бактериальное пищевое отравление.
По данным первичного эпидемиологического расследования и опроса заболевшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, которую приобрели в киосках города.
Для установления причин инфицирования, источники, факторов и путей передачи инфекции специалистами Харьковского городского филиала проводится дальнейшее эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
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