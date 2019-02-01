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01.02.2019  15:05   

Иностранные студенты фармуниверситета отравились шаурмой

Специалисты выявляют источники отравления.


// УНИАН

30 января в Областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали пять иностранных студентов подготовительного факультета Харьковского национального фармацевтического университета с жалобами на слабость, рвоту, тошноту, жидкий стул. Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз - бактериальное пищевое отравление.

По данным первичного эпидемиологического расследования и опроса заболевшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, которую приобрели в киосках города.

Для установления причин инфицирования, источники, факторов и путей передачи инфекции специалистами Харьковского городского филиала проводится дальнейшее эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, харьков
 
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