04.02.2019 10:58

На выезде из Харькова обнаружены туши свиней с АЧС

Трупы и остатки свиней в мешках обнаружены 1 февраля на стихийной свалке, расположенной при выезде с улицы Светлой на Окружную.



//censor.net.ua

Лабораторные исследования показали наличие ДНК вируса африканской чумы свиней.



На следующий день найденные туши были сожжены, место продезинфицировано.



На понедельник запланировано проведение заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете с целью недопущения распространения возбудителя африканской чумы свиней.



Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области усилены меры по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов животного происхождения на агропродовольственных рынках, организовано переучет имеющегося свинопоголовья, в хозяйствах независимо от форм собственности инициированы меры по прекращению и недопущению торговли сырьем и пищевыми продуктами животного происхождения в неустановленных местах, усиленная разъяснительная работа среди населения и владельцев животных об опасности африканской чумы свиней.



С целью недопущения распространения возбудителя АЧС на территории области владельцам свиней предлагается информировать Госпродпотребслужбу при подозрении на заболевание животных, население предупреждают не покупать продукты животного происхождения в неустановленных местах, руководителям хозяйств обеспечить высокий уровень биозащиты на фермах.