04.02.2019 17:29

Грипп в Харькове: количество заболевших растет, но эпидпорог не превышен

С начала эпидемического сезона переболело более 4,0% населения Харьковщины – 131 482 человека, из них 76241 детей до 17 лет.



// Інше.ТВ

В период с 28 января по 5 февраля гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харькове заболело 2933 человека, в том числе 1724 детей. Показатели заболеваемости на уровне прошлой недели, однако произошло снижение заболеваемости среди детей на 4,7%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.



В области же отмечается рост количества заболевших на 9,1%. Всего заболел 5731 человек, из них 3527 – дети в возрасте до 17 лет. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий. Эпидпорог не превышен ни в одном из районов области, самый высокий показатель зарегистрирован в Красноградском районе (754,08 на 100 тысяч населения), самый низкий – в Золочевском (27,18 на 100 тысяч населения).

Госпитализированы 138 человек, из них 83 детей.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 46 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 25 человек (54,4%). Вирусы гриппа не выделялись, у 52,0% - вирус парагриппа, у 24,0% – РС-вирус и у 24,0% – аденовирус.