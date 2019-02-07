07.02.2019 17:31

Харьковских школьников проверили на иммунитет от кори

Эпидемию лучше предупредить чем потом разбираться с его последствиями. В Харьковской гимназии №116 дети прошли бесплатную проверку устойчивости организма к кори.



//izvestia.kharkov.ua

Идея провести исследования возникла у родителей гимназии. Еще год назад на общегородском собрании, проходившем стенах учебного заведения, была разработана и принята программа «Здоровый ребенок - счастливая семья». Которая кстати получила всестороннюю поддержку в Департаменте образования Харькова.



«На сегодняшний день у нас желающих проверить иммунитет детей 660. И вчера проверили 334 ребёнка. Всё это проходит совершенно бесплатно. Работают специалисты института иммунологии. Для того чтобы пройти обследование каждый родитель написал согласие», – рассказала директор гимназии Оксана Бугакова.



Уже после проведенных исследований каждый из родителей учеников получит результаты, добавляет Оксана Бугакова. В гимназии уверены, что проведение таких исследований крайне важно. Ведь эпидемию лучше предупредить чем потом разбираться с ее последствиями.



«Я считаю, что та поддержка, которую мы видим от нашего города в этом вопросе, безусловно, должна быть поддержана и на уровне всей Украины. Потому что дети не живут в отдельно взятом городе, они путешествуют, они ездят. И, естественно, там где есть напряжённость иммунитета они подвергают себя опасности. Конечно же это должно стать общеукраинской программой потому что это здоровье наших детей», – добавила Оксана Бугакова.