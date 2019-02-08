08.02.2019 16:31

Какая вода течет из кранов харьковчан

Специалисты лабораторного центра обнародовали результаты исследований воды из сетей централизованного водоснабжения Харькова и области.



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Исследования проводились в течение 2018 года, пробы были отобраны из источников и распределительной сети 91 коммунального водопровода, 352 ведомственных водопроводов и 308 сельских водопроводов.

В течение года в Харькове по санитарно-химическим показателям исследованы 1053 пробы питьевой воды. Из них 7,7% не соответствовало не отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком». А именно: установлено превышение предельно допустимых уровней цветности в 1,04-3,7 раз, мутности в 1,01-1,34 раза, окисляемости в 1,02-1,6 раз, содержания железа в 1,02 – 6,8 раз, сульфатов – 1,1 раза.

По микробиологическим показателям в Харькове исследовано 2411 пробы, из них 1,5% выявлены отклонения от нормативных требований.

В области было исследовано исследовано 10820 проб по санитарно-химическим показателям, из которых 19,5% нормативным требованиям. Превышение среднего по области показателя удельного веса нестандартных проб наблюдается в Близнюковском (51,9%), Золочевском (48,1%), Змиевском (47,0%), Сахновщинском (40,4%), Боровском (36,1%) , Двуречанском (34,4%), Лозовском (34,2%), Печенежском (28,1%), Первомайском (25,9%), Богодуховском (23,2%), Дергачевском (20,79%), Шевченковском (21,4%) районах, в городах Люботин (47,3%) и Лозовая (36,7%). В исследованных пробах воды установлены превышения нормативных показателей по цветности, мутности, запаха, привкуса, окисляемости, общей жесткости, содержанию железа, аммиака, нитратов, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, кремния, фтора.



Из сетей централизованного водоснабжения по показателям эпидемической безопасности исследовано 13520 проб воды, из них 7,5% проб не соответствуют нормативам. Наибольший удельный вес проб с отклонениями от нормативных показателей зарегистрирована в Лозовском (36,8%), Сахновщинском (23,2%), Близнюковском (21,7%), Купянском (19,9%), Боровском (15,9 %), Балаклейском (14,7%), Нововодолажском (14,7%), Двуречанском (12,4%), Печенежском (9,7%), Краснокутском (9,3%), Изюмском (8,9%) , Чугуевском (8,3%) районах, городах Лозовая (24,3%) и Люботин (11,9%).



Все пробы питьевой воды из сетей централизованного водоснабжения населения в г.. Харькове и Харьковской области исследованы на вирусологические и паразитологические показатели, отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».