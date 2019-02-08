08.02.2019 17:29

Эксперты проверили, чем дышит Харьков и область

О результатах лабораторных исследований атмосферного воздуха в городе и области за 2018 год отчитался региональный лабцентр.



// Вікіпедія

В 2018 году в городе и области было отобрано 33605 проб атмосферного воздуха. Превышение предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) зафиксировано в 1264 пробах (3,8%).



Наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха с превышения ПДК (выше среднего по области показателя) зарегистрирован в Двуречанском, Печенежском, Сахновщинском, Купянском, Лозовском, Изюмском, Валковском, Шевченковском, Близнюковском, Барвенковском районах, городах Купянск, Люботин, Лозовая, Изюм, Харьков и Чугуев.



В городе Харькове исследований 11500 проб атмосферного воздуха. Превышение ПДК выявлено в 630 пробах (5,5%).



В пробах атмосферного воздуха обнаружены превышения ПДК содержания пыли неорганических (8,4% исследованных проб), углерода оксида (8,8%), формальдегида (8,1%), ангидрида сернистого (4,1%), фенола (1,4 %), аммиака (1,1%), азота диоксида (1%), сажи (0,2% исследованных проб).



На границе санитарно-защитных зон из 24321 исследованных проб превышение ПДК выявлено в 78 пробах (0,3%), в местах отдыха населения из 1168 исследованных проб превышение ПДК зарегистрировано в 20 пробах (1,7%).



Самый высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается возле автотранспортных магистралей, где средний по области показатель удельного веса проб с превышениями ПДК составляет 14,4% (в Харькове – 17,0%), а максимальные уровни содержания пыли, ангидрида сернистого, азота диоксида превышают нормативы в 1,7 ПДК, углерода оксида – до 1,5 ПДК, формальдегида – до 1,2 ПДК, фенола – до 3,5 ПДК.