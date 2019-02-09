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09.02.2019  11:38   

Под кожей лица женщины из области поселился чужой

7 февраля в Первомайском районе зарегистрирован случай дирофиляриоза.


// Блог о здоровье

В Городскую клиническую больницу №14 им. проф. Л.Л. Гиршмана обратилась женщина с жалобами на отек, покраснение и боли в области левого глаза.

Она рассказала что с августа 2018 года чувствовала отек и боль в области левого подчелюстного лимфоузла. Впоследствии отек переместился в область левого виска, где образовалась опухоль размером с горошину, которая периодически воспалялась и беспокоила больную.

Больной проведено оперативное вмешательство и удалена нематода. Анализ в бактериологической лаборатории ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» определил ее как Dirofilaria repens.

В очаге, по месту жительства больной специалистами Центра проведено эпидемиологическое и энтомологические обследования и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Справка. Дирофиляриоз - трансмиссивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Источником инфекции являются пораженные дирофилярии собаки, кошки и другие хищники. Возбудителем заболевания - тонкие нитевидные круглые гельминты. В организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут, достигая значительных размеров (до 30 см).

На территории Украины случаи дирофиляриоза у людей связаны с паразитированием вида D. repens, который вызывает подкожную и очную формы заболевания.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  дирофиляриоз, харьков
 
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