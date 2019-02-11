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11.02.2019  14:32   

Грипп в Харькове: медики прогнозируют начало второй волны заболеваемости

Такой вывод сделали медики Украины, учитывая рост заболеваемости среди детского населения и дополнения в циркуляции вирусов респираторной группы вируса гриппа А (H1N1) sw.


Likar.info

В Харькове пока до превышения эпидемиологического порога далеко.

В период с 4 по 10 февраля гриппом и острыми респираторными инфекциями в городе заболело 3222 человека, из них 1936 детей. По сравнению с предыдущей неделей количества заболевших выросло на 9,9%, за счет детского населения на 12,3%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

В области заболело 6493 человека, из них 4091 – дети в возрасте до 17 лет. Также наблюдается незначительный рост количества заболевших – на 13,3%, за счет детского населения на 16,0%.

Показатель заболеваемости составляет 242,42 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 51,7%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 53 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 26 человек (49,1%). Впервые в 2019 году зарегистрирована циркуляция вирусов гриппа типа А (H1N1) sw, выделенным в образцах от 2-х больных (7,7%). У 26,9% выделен вирус парагриппа, у 26,9% - РС-вирус и у 30,8% - аденовирус.

Всего с начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело более 4,0% населения области –  137 975 человек, из них дети до 17 лет – 80 332 человека.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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