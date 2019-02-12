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12.02.2019  09:20   

Корь в Харькове: за неделю – 3 вспышки в быту

Количество зарегистрированных больных продолжает расти. Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.


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В период с 4 по 10 февраля зарегистрировано 114 больных, из них 37 детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость корью выросла на 0,9%.

Среди жителей г. Харькова – 81 случай, Валковского района – 13, Харьковского – 6, Первомайского – 4, Дергачевского и Краснокутского – по 3, Балаклейского, Великобурлукского, Золочевского и Красноградского – по одному.

За текущую неделю зарегистрировано 3 вспышки, все – в быту, с количеством пораженных – 20 человек.

Всего с начала года корью заразилось 508 человек, из них 194 детей до 17 лет. Зарегистрирована 21 вспышка, с количеством пораженных – 107 человек.

Лабораторно диагноз кори подтвержден у 14,4% больных. Госпитализированы 380 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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