Корь в Харькове: за неделю – 3 вспышки в быту

Количество зарегистрированных больных продолжает расти. Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.
В период с 4 по 10 февраля зарегистрировано 114 больных, из них 37 детей. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость корью выросла на 0,9%.
Среди жителей г. Харькова – 81 случай, Валковского района – 13, Харьковского – 6, Первомайского – 4, Дергачевского и Краснокутского – по 3, Балаклейского, Великобурлукского, Золочевского и Красноградского – по одному.
За текущую неделю зарегистрировано 3 вспышки, все – в быту, с количеством пораженных – 20 человек.
Всего с начала года корью заразилось 508 человек, из них 194 детей до 17 лет. Зарегистрирована 21 вспышка, с количеством пораженных – 107 человек.
Лабораторно диагноз кори подтвержден у 14,4% больных. Госпитализированы 380 больных. Летальные случаи не регистрировались.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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