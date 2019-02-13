13.02.2019 08:23

В Харькове проверили доступность поликлиник для людей с инвалидностью

Заседание Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры прошло в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

В заседании приняли участие заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, вице-президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева, директора профильных департаментов городского совета, председатели депутатских комиссий, заместители глав районных администраций, лидеры общественных организаций.



Как сообщила Елена Шингарева, эксперты по доступности провели мониторинг уровня доступности 17 городских поликлиник для людей с инвалидностью. Проверяли медучреждения по таким критериям: доступность прилегающей территории, наличие парковочных мест для инвалидов, доступность внутреннего пространства и обустройство специализированных санузлов. По итогам мониторинга, только три объекта оказались наиболее доступными – это городские поликлиники №6, 11 и 26. Во всех учреждениях оказались пандусы, лифты и туалеты для людей с инвалидностью.



«Всего в четырех поликлиниках по городу мы выявили наличие специализированных санузлов. Еще одна проблема, с которой столкнулись наши эксперты, - это высокие бордюры в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Мы находили практически доступные поликлиники, но перед входом на территорию был бортовой камень высотой до 20 см. Это очень серьезное препятствие, потому что человек приезжает самостоятельно, он подходит ко входу, упирается в этот бордюр и не может его преодолеть», - отметила Елена Шингарева.



Также препятствием для экспертов стали высокие пороги в самих поликлиниках – выше 2,5 см. Кроме того, некоторые учреждения оказались оборудованы пандусами, не отвечающими нормам.



В свою очередь заместитель директора Департамента здравоохранения Екатерина Колиушко отметила, что некоторые из выявленных проблем уже решены, в частности, в поликлинике №8 обустроен специализированный санузел. Часть проблем находится в стадии решения. Так, в этом году из городского бюджета выделены средства на обустройство туалетов в городской поликлинике №10. Некоторые вопросы оказались не в компетенции городской власти. Например, несколько лечебных учреждений арендуют помещения у частных компаний, в связи с чем обустроить тот же пандус или туалет в этом здании имеет право только его владелец.

Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, несмотря на множество существующих проблем, работа по обеспечению доступности городских учреждений для маломобильных групп активно ведется в Харькове уже на протяжении многих лет. В частности, пандусами и специальными туалетами обустроены все городские центры предоставления административных услуг.



«Учитывая, что мы нашли системные моменты, на которые необходимо обратить внимание, мы обратимся к главврачам и финансистам с просьбой найти средства на эти работы. Обязательно этот процесс будет активизирован, и у нас будут максимально адаптированы входы, обустроены санузлы и комнаты для осмотра людей на инвалидных креслах при отсутствии лифта», - подчеркнула вице-мэр.

Также она обратилась с просьбой к представителям районных администраций проанализировать высоту бордюров около медицинских учреждений и подъезды к ним и внести все объекты, которые требуют реконструкции, в списки ремонтных работ. Кроме того, возле каждого медучреждения по возможности будут обустроены парковочные места для инвалидов, а на сайтах поликлиник появится информация о доступности каждого из них, в частности о том, с какой стороны здания находится пандус и оборудовано ли учреждение специализированным санузлом.

Отметим, что эксперты по доступности планируют провести подобный мониторинг в других лечебных учреждениях города. Весной они снова проинспектируют те объекты, в которых были выявлены недостатки.