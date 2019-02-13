Второй случай дирофиляриоза за месяц: у женщины из глаза удалили 10-сантиметрового червя

В феврале 2019 года в Харьковской области зарегистрировано 2-й случай дирофиляриоза.
Жительница Харькова обратилась за медицинской помощью в Городскую клиническую больницу №14 им. проф. Л.Л. Гиршмана с жалобами на боль в области левого глаза и наличие под конъюнктивой образования белого цвета.
Оперативнм путем у женщины удалили нематоду размером 10,5 см, которая исследована в бактериологической лаборатории нашего учреждения и определена как Dirofilaria repens.
В очаге, по месту жительства больного, проведено эпидемиологическое и энтомологические обследования и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Специалисты напоминают, дирофиляриоз – это паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Заражение дирофиляриозом происходит в период активного нападения насекомых (май-октябрь), во время укуса которых в организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут. В связи с этим клинические проявления болезни могут проявляться в любой период года.
Чтобы предупредить заражение дирофиляриозом необходимо использовать репелленты для индивидуальной защиты от нападения комаров, уничтожать комаров в местах выплода, помещениях, животноводческих помещениях, проводить заситчування окон и дверей от залета комаров, защищать животных от укусов насекомых.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
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