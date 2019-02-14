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14.02.2019  09:15   

Харьковские аптеки завышали цены на доступные лекарства

Из 212 проверенных аптек нарушения нашли в 12-ти.


//censor.net.ua

Таковы результаты мониторинга, провеленного сотрудниками Госпродпотребслужбы в январе 2019 года.

За месяц обработана информацию от 212 аптечных учреждений, проанализировано более 59,0 тысяч цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».

У 12-ти субъектов хозяйствования сотрудники Госпродпотребслужбы установили нарушения требований законодательства в сфере ценообразования.

В частности, в 3-х аптеках была завышена снабженческо-сбытовая надбавка, в 4-х – завышена торговая (розничная) надбавка. Еще в пяти аптеках розничные цены превышали предельные размеры, установленные Реестром лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.

Субъектам хозяйствования, которые допустили нарушения государственной дисциплины цен, Главным управлением предоставлены письма, в которых сообщалось о необходимости осуществлять реализацию лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Также о результатах проведения мониторинга и принятых мерах проинформировали Харьковскую областную государственную администрацию и Госпродпотребслужбу.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  доступные лекарства, аптека, харьков
 
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