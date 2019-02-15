15.02.2019 15:50

В Харькове и пригородах провели забор и проверку воды в 99 створах – Харьковский Лабцентр

По бактериологическим показателям исследовано 1624 пробы, из них не соответствовали требованиям нормативной документации 89 проб (5,5%). На пляжах Харькова превышение норма кишечных палочек.



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На вирусологические показатели исследовано 105 проб, из них не соответствовали требованиям нормативной документации 4 пробы (3,8%).

На паразитологические показатели исследовано 818 проб, из них не соответствовала требованиям нормативной документации 1 проба (0,1%).

По санитарно-химическим показателям исследовано 1140 проб, удельный вес проб с превышением предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) химических веществ составила 8,1% (92 пробы). Превышение нормативных требований зарегистрированы по показателям: БПК5 - от 3,2 до 5,0 раз, ХПК - от 1,6 до 2,0 раз, содержание сухого остатка превышал ПДК - от 1,2 до 4,5 раза, содержание железа превышал в 1,2 раза, сульфатов - до 2,5 раза, содержание растворенного кислорода - меньше нормативного показателя в 1,5 раза.

На содержание радиоактивных веществ исследовано 32 пробы воды с 6 постоянных створов наблюдения на р. Северский Донец и р. Орелька, превышений допустимого уровня содержания 137Сs не обнаружено.

Во время подготовки к купальному сезону и в течение всего купального сезона в воде поверхностных водоемов в местах массового отдыха населения (63 пляже) в 2018 году исследовано 985 проб по бактериологическим показателям, из них 44 (4,5%) пробы не соответствовали нормативным требованиям; 916 проб по санитарно-химическим показателям, из них 66 (7,2%) не соответствовали нормативным требованиям.

В 2018 году были выделены возбудители инфекционных заболеваний: вирусного гепатита А в воде реки Берестова в зоне отдыха в пгт Зачепиловке; возбудитель ротавирусной инфекции в воде Лозовеньковское водохранилища (пляж «Баден-Баден») в пгт Малая Даниловка Дергачевского района, в реке Харьков (пляж «Акважур») в Журавлевском гидропарке в г. Харькове, в реке Берестова на пляже городской зоны отдыха г.. Красноград в воде озера санатория «Роща» в г. Песочине Харьковского района, в прудах «Перекошка» и «Старолюботинський» в г.. Люботине.

В воде водоемов на некоторых пляжах было установлено превышение нормативного содержания ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек), в связи с чем пляжи расценивались как потенциально опасные для здоровья людей и не рекомендовались для купания.

Основной причиной загрязнения воды поверхностных водоемов является неочищенные поверхностные ливневые стоки, неудовлетворительное качество очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, и несанкционированные аварийные сбросы.