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15.02.2019  16:35   

Семейное торжество закончилось на больничной койке

В областную инфекционную больницу с отравлением попали 5 членов семейного застолья.


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Пострадавшие от отравления поступали в лечебное учреждение в период с 14 по 14 февраля с жалобами на слабость, повышение температуры тела, боли в животе, жидкий стул.

Всего на больничной койке оказались пятеро взрослых после празднования семейного торжества.

Установлен предварительный диагноз острый гастроэнтерит средней тяжести.

Заболевшие связывают свое состояние с употреблением блюд домашнего приготовления.

Специалистами Дергачевского межрайонной филиала ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проводится комплекс противоэпидемических мероприятий для установления источника инфекции и путей и факторов передачи.

По состоянию на февраля заболевшие продолжают лечение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, харьков
 
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