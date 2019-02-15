Семейное торжество закончилось на больничной койке

В областную инфекционную больницу с отравлением попали 5 членов семейного застолья.
Пострадавшие от отравления поступали в лечебное учреждение в период с 14 по 14 февраля с жалобами на слабость, повышение температуры тела, боли в животе, жидкий стул.
Всего на больничной койке оказались пятеро взрослых после празднования семейного торжества.
Установлен предварительный диагноз острый гастроэнтерит средней тяжести.
Заболевшие связывают свое состояние с употреблением блюд домашнего приготовления.
Специалистами Дергачевского межрайонной филиала ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проводится комплекс противоэпидемических мероприятий для установления источника инфекции и путей и факторов передачи.
По состоянию на февраля заболевшие продолжают лечение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
День может оказаться очень удачным. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
В выходные придет небольшое потепление, в субботу может срываться дождь.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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