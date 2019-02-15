15.02.2019 16:35

Семейное торжество закончилось на больничной койке

В областную инфекционную больницу с отравлением попали 5 членов семейного застолья.



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Пострадавшие от отравления поступали в лечебное учреждение в период с 14 по 14 февраля с жалобами на слабость, повышение температуры тела, боли в животе, жидкий стул.

Всего на больничной койке оказались пятеро взрослых после празднования семейного торжества.

Установлен предварительный диагноз острый гастроэнтерит средней тяжести.



Заболевшие связывают свое состояние с употреблением блюд домашнего приготовления.



Специалистами Дергачевского межрайонной филиала ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проводится комплекс противоэпидемических мероприятий для установления источника инфекции и путей и факторов передачи.



По состоянию на февраля заболевшие продолжают лечение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.