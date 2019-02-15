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15.02.2019  17:30   

Корь в Харькове: в неотложке зарегистрирована вспышка заболевания

Количество еженедельно регистрируемых больных продолжает расти. Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.


// MedAboutMe

На 7-й неделе 2019 года, по сравнению с 6-й неделей, заболеваемость корью выросла на 16,7%.

Зарегистрировано 133 больных, из них 20 детей до 17 лет. Среди жителей Харькова – 87 случаев, Валковского района – 10, Дергачевского – 8, Первомайского – 6, Змиевского, Изюмского и Харьковского – по 5, Нововодолажского – 4, Балаклейский, Золочевского и Чугуевского – по одному.

За текущую неделю зарегистрировано 2 вспышки, с количеством пораженных – 14 человек, из них одна в быту и одна в городской клинической больнице скорой неотложной помощи имени Мещанинова.

С начала года по состоянию на 13 февраля корью в Харькове и области заболели 641 человек: 427 взрослых и 214 детей, зарегистрировано 23 вспышки. Госпитализированы 480 больных. Летальные случаи не регистрировались.

80% заболевших – непривиты от кори или имеют только одну прививку.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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