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18.02.2019  14:31   

Грипп в Харькове: вирусы затаились

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харькове осталась на уровне предыдущей недели. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.


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В период с 11 по 17 февраля в городе заболели 3203 человека, в том числе 1940 детей до 17 лет.

По области наблюдается незначительное уменьшение количества заболевших на 4,8%, за счет взрослого населения на 6,6%.

За неделю заболели 6182 человека, из них 3938 – дети в возрасте до 17 лет. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Эпидпорог не превышен ни в одном из районов области, самый высокий показатель зарегистрирован в Красноградском районе (772,25 на 100 тысяч населения), самый низкий – в Золочевском (46,59 на 100 тысяч населения).

Госпитализированы 147 человек, из них 107 детей.

Лбораторные исследования 44 больных с подозрением на грипп и ОРВИ показали положительный результат у 19 человек. Вирусы гриппа не выделялись. У 63,2% выделен вирус парагриппа, у 26,3% – аденовирус, у 10,5% – РС-вирус.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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