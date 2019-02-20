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20.02.2019  15:01   

Реку, из которой пьет Харьков, проверили на радиацию

Специалисты лабораторного центра сообщили результаты радиационного контроля воды открытых водоемов в 2018 годую


// ribalkaforum.com

Радиационный контроль за состоянием воды реки Северский Донец, которая используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова, осуществляется ежемесячно, отметили в Центре.

По результатам мониторинговых исследований воды из реки Северский Донец, проведенных в 2018 году, удельная активность Cs-137 в воде не превышала допустимый уровень 2 Бк/л, установленный для питьевого водоснабжения Государственным гигиеническим нормативом «Допустимые уровни содержания радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в продуктах питания и воде».

По словам специалистов, содержание природных радионуклидов в воде источников водоснабжения может варьироваться в широком диапазоне и зависит от состава геологических пород, особенностей их геологического строения, климатических условий, а также вследствие сбросов и выбросов промышленных предприятий, минеральных удобрений, радиационных аварий.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, вода, харьков
 
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