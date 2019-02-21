21.02.2019 11:21

Какая вода в источниках Харькова

В 2018 году в Харькове исследовано 57 проб воды из каптажей 12 природных источников.



// city.kharkov.ua

По санитарно-химическим показателям не соответствовали нормативным требованиям 15,8% проб, по микробиологическим показателям - 17,9%, сообщили в областном лабораторном центре.

В течение 2018 в воде из 4-х источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям (поселок Алешки Киевского района, «Манжосов яр», «Алексеевская балка», источник по ул. Минераловодского).

Вода из каптажей 2-х источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - поселок Алешки (превышение норматива по содержанию нитратов) и парк «Юность» (превышение норматива по содержанию нитратов и общей жесткости).