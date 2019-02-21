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21.02.2019  11:21   

Какая вода в источниках Харькова

В 2018 году в Харькове исследовано 57 проб воды из каптажей 12 природных источников.


// city.kharkov.ua

По санитарно-химическим показателям не соответствовали нормативным требованиям 15,8% проб, по микробиологическим показателям - 17,9%, сообщили в областном лабораторном центре.

В течение 2018 в воде из 4-х источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям (поселок Алешки Киевского района, «Манжосов яр», «Алексеевская балка», источник по ул. Минераловодского).

Вода из каптажей 2-х источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - поселок Алешки (превышение норматива по содержанию нитратов) и парк «Юность» (превышение норматива по содержанию нитратов и общей жесткости).

Тэги:  источник, вода, харьков
 
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