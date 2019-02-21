21.02.2019 12:31

В колодцах Харьковщины нашли превышение нитратов

Специалисты областного лабораторного центра поделились результатами исследований воды из источников нецентрализованного водоснабжения на территории Харьковской области в 2018 году.



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За прошлый год в Харькове и области по санитарно-химическим показателям исследовано 5267 проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, из которых 45,9% не отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком ».



В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативных показателей по общей жесткости, цветности, мутности, содержания нитратов, нитритов, фторидов, аммиака, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, железа.



Основным из проблемных вопросов региона остается превышение содержания нитратов в воде источников нецентрализованного водоснабжения, является одним из основных факторов, который негативно влияет на состояние здоровья населения, особенно детей.

В течение 2018 года в воде колодцев, которую потребляют дети до 3-х лет, кратность превышения содержания нитратов в 2,5 ПДК (предельно допустимая концентрация) обнаружена в Дергачевском, Великобурлукском, Купянском, Двуречанском, Богодуховском, Волчанском районах и. Первомайском; превышение до 5,0 ПДК - в Харьковском, Валковском, Змиевском, Золочевском, Балаклейском, Изюмском, Кегичевском, Зачепиловском, Печенежском, Барвенковском и городах Лозовая, Люботин, Купянск; превышение до 10,0 ПДК - в Красноградском, Чугуевском, Первомайском, Коломацком, Краснокутском, Лозовском, Близнюковском, Боровском районах и до 17,6 ПДК - в Нововодолажском районе.



Превышение ПДК нитратов установлено в 44,1% исследованных проб воды из колодцев.