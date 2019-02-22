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22.02.2019  11:22   

Корь в Харькове: количество заболевших растет

Эпидемическая ситуация с корью на Харьковщине характеризуется как неблагополучная. Уровень заболеваемости высок.


// АСН

На 8 неделе 2019 года, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью выросла на 3,8%.

Зарегистрировано 138 больных, из них 35 детей. Среди жителей г. Харькова – 76 случаев, Харьковского района – 17 Валковского – 11 Дергачевского и Первомайского – по 6, Змиевского, Нововодолажского – по 4, Купянского – 3, г. Люботин, Золочевского, Чугуевского районов – по 2, Великобурлукского, Волчанского, Кегичевского, Красноградского, Краснокутского – по одному.

Зарегистрировано 3 вспышки с количеством пораженных – 9 человек:
– в КЗ «Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс №7» ХОС;
– в КНП «Городская студенческая больница» ХГС;
– в КНП ХОС «Областная клиническая больница».

С начала года по состоянию на 20 февраля в городе и области корью заболело 779 человек, из них 249 детей до 17 лет.

Зарегистрировано 23 вспышки кори. Локализованы в пределах инкубационного периода 17 вспышек, в 9 – противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Удельный вес непривитых среди заболевших составил 66,1% – 515 человек, сделавших только одну прививку – 106 человек. То есть, общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори, составило 79,7%.

Лабораторно диагноз кори подтвержден у 14,9% больных. Госпитализированы 583 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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