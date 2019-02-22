22.02.2019 13:28

У грызунов под Харьковом нашли опасную форму лептоспироза

Специалисты областного лабораторного центра проводят мониторинг за распространением природно-очаговых инфекций в окружающей среде.



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В 2018 году было исследовано материал из 24 районов области и. Харькова: мелкие млекопитающие, клещи, пробы воды и соломы, пробы грунта.



Следы эпизоотии туляремии определен в Великобурлукском, Двуречанском, Дергачевском, Золочевском, Красноградском, Первомайском, Печенежском, Харьковском, Чугуевском районах (34,6% от обследованных районов), в 2017 году положительные результаты не выявлялись. Учитывая достаточно высокую численность мелких млекопитающих следует ожидать нарастания интенсивности эпизоотии в 2019 году.



Положительные результаты лептоспирозом получено в 9,3% исследований против 4,7% в 2017 году (от мелких млекопитающих, отловленных на территории Балаклейского, Близнюковского, Великобурлукского, Волчанского, Дергачевского, Зачепиловского, Змиевского, Кегичевского, Купянского, Лозовского, Первомайского , Сахновщинского, Харьковского районов). Подтверждено циркуляцию лептоспир 4-х серогруппы: L. Icterohaemorrhagia, L. Нebdomadis, L. Pomona, L. Grippotyphosa. Особую обеспокоенность вызывает увеличение в этиологической структуре доли L. Icterohaemorrhagia, которая вызывает у людей более тяжелые формы лептоспироза с высокой летальностью. В населенных пунктах основным носителем этих лептоспир считаются серые крысы, в 2018 году положительные результаты получены от мелких млекопитающих.



По результатам исследований подтверждено циркуляцию возбудителей иерсиниоза (Y. enterocolitica) на территории Великобурлукского, Лозовского, Сахновщинского, Харьковского районов и Чугуева.



Инфицированность клещей боррелиями по результатам исследований составила 11,4% против 10,6% в 2017 году, положительные результаты получены от клещей собранных на территории Великобурлукского, Зачепиловского, Изюмского, Красноградского районов и. Харьков. При проведении исследований методом ПЦР в 5,2% клещей установлено наличие микст-инфекций (выделено ДНК боррелии, анаплазмы, ерлихии в различных комбинациях).