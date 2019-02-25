25.02.2019 13:01

Грипп в Харькове идет на спад

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



// UaUa.INFO

В период с 18 по 24 февраля гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харькове заболело 3156 человек, в том числе 1914 детей до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей произошло незначительное уменьшение количества заболевших на 1,5%, за счет детского населения на 1,3%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.



По области также наблюдается уменьшение количества заболевших на 2,7%, за счет детского населения на 4,6%. Заболело 6086 человек, из них 3756 - дети в возрасте до 17 лет.



Госпитализированы 128 человек, из них 95 – дети.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 51 больного с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 30 человек (58,8%). У 6,6% выделен вирус гриппа типа А (H1N1) sw, у 46,7% - вирус парагриппа, у 23,3% - РС-вирус и у 23,3% - аденовирус.



С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 5,6% населения области - 150243 человек, из них дети до 17 лет - 88026 (58,6%) человек. Летальных исходов не зарегистрировано.