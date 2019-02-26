26.02.2019 13:19

Отравление красной рыбой: виновные оштрафованы

Под Харьковом три человека попали в больницу после употребления купленной на рынке красной рыбой.



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Об этом сообщили в облуправлении Госпродпотребслужбы.

Медики поставили пациентам диагноз "тяжелое течение пищевого отравления с энцефалитической реакцией".

В ходе проверки выяснилось, что пострадавшие приобрели рыбу на Красноградском рынке. Специалисты Госпродпотребслужбы пришли с инспекцией на территорию предприятия и обнаружили нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов, о чем был составлен протокол.

По результатам рассмотрения дела объект хозяйствования был привлечен к ответственности и выплатил штраф в размере 25 тысяч гривен. Кроме того, инспекторы провели еще одну проверку и выявили, что нарушения были устранены.