26.02.2019 17:49

Странный случай под Харьковом: крик, кома и надежда на возвращение к жизни

В состоянии девушки, которая внезапно впала в кому, наметилась динамика.



vesti-ua.net

Как сообщает Город Х, что девушка из Харьковской области, которая месяц лежит в коме, подала знак матери.

Напомним, еще в январе с мамой двух детей из города Купянска Харьковской области произошла странная ситуация – девушка пришла с работы и вдруг стала страшно кричать. Свету забрали медики «скорой», в машине она потеряла сознание и пока в реальность не возвращалась.

В середине февраля Гречановской сделали операцию – удалили две аневризмы, и теперь медики наблюдают за ее состоянием. Быстрого выздоровления никто не обещает, но семья и близкие надеются.

«Свету перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Она еще в коме, но дышит уже без помощи аппарата ИВЛ. Завтра ей планируют снять трубку, чтобы она могла дышать полностью самостоятельно. Когда делают массаж и ей больно – Света выражает это мимикой. А когда мама рассказывала ей про детей - даже на мгновения открыла глаза. Возможно, это рефлексы. Но со слов доктора, положительная динамика есть», - рассказывает "Город Х" Валентина, подруга Светланы.

Процесс восстановления организма девушки потребует очень много времени и финансов, а помочь семье абсолютно некому. Больная дочь и ее маленькие дети сейчас находятся на попечении Светиной мамы-пенсионерки.

Все неравнодушные, кто может финансово поддержать Гречановских в сложное время, могут оказать посильную помощь.

Номер карты Приват банка 5168757375551712 (Гречановская Валентина Владимировна).