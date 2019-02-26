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26.02.2019  17:49   

Странный случай под Харьковом: крик, кома и надежда на возвращение к жизни

В состоянии девушки, которая внезапно впала в кому, наметилась динамика.


vesti-ua.net
Как сообщает Город Х, что девушка из Харьковской области, которая месяц лежит в коме, подала знак матери.
 
Напомним, еще в январе с мамой двух детей из города Купянска Харьковской области произошла странная ситуация – девушка пришла с работы и вдруг стала страшно кричать. Свету забрали медики «скорой», в машине она потеряла сознание и пока в реальность не возвращалась.
 
В середине февраля Гречановской сделали операцию – удалили две аневризмы, и теперь медики наблюдают за ее состоянием. Быстрого выздоровления никто не обещает, но семья и близкие надеются.
 
«Свету перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Она еще в коме, но дышит уже без помощи аппарата ИВЛ. Завтра ей планируют снять трубку, чтобы она могла дышать полностью самостоятельно. Когда делают массаж и ей больно – Света выражает это мимикой. А когда мама рассказывала ей про детей - даже на мгновения открыла глаза. Возможно, это рефлексы. Но со слов доктора, положительная динамика есть», - рассказывает "Город Х" Валентина, подруга Светланы.
 
Процесс восстановления организма девушки потребует очень много времени и финансов, а помочь семье абсолютно некому. Больная дочь и ее маленькие дети сейчас находятся на попечении Светиной мамы-пенсионерки.
 
Все неравнодушные, кто может финансово поддержать Гречановских в сложное время, могут оказать посильную помощь.
 
Номер карты Приват банка 5168757375551712 (Гречановская Валентина Владимировна).
Источник:   Город Х
 Тэги:  трагедия, тайна, харьков, впала в кому
 
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