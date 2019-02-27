27.02.2019 08:37

Харьков примет участие в пилотном проекте контроля качества молока

Госпродпотребслужба и швейцарско-украинский проект создания системы контроля за безопасностью пищевых продуктов на основе оценки рисков в цикле производства и сбыта молочных продуктов в Украине (SAFOSO) совместно разработали концепцию реализации пилотного проекта по внедрению программы контроля сырого молока в Винницкой, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях .



// MilkUA.info

Внедрение в рамках данной концепции специального модуля системы контроля качества молока в рамках тестирования пилотного проекта позволит и переработчикам молока и предприятиям знакомиться с результатами, которые касаются партий молока, которые они поставляют или закупают, сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.



По его словам, это позволит обеспечить высокое качество входящего сырья.



Также Лапа отметил, что сейчас идет согласование деталей реализации данного пилотного проекта в различных областях - логистика, доставка образцов.



По результатам этого пилотного проекта будут определяться пути внедрения данной системы в национальном масштабе, отметил председатель Госпродпотребслужбы.