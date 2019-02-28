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28.02.2019  12:12   

Корь наступает! Под Харьковом объявлен карантин

Проведение ограничительных противоэпидемических мероприятий предусмотрено сроком на 21 день, начиная с 26 февраля 2019.


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Ввести карантин решили в Нововодолажском районе.
  
Карантинный режим, который предусматривает: 
 
- запрет проведения культурно-массовых мероприятий на период проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий сроком на 21 день, начиная с 26 февраля 2019; 
 
-запрет посещения дошкольных учреждений, учреждений общего среднего образования, технических учебных заведений и учреждений внешкольного образования лиц, которые были в непосредственном контакте с больным ребенком 23 февраля 2019 и всех детей, непривитых против кори сроком на 21 день, начиная с 26 февраля 2019 ; 
 
- запрет приема в дошкольные учреждения, учреждений общего среднего образования, технических учебных заведений и учреждений внешкольного образования непривитых лиц и лиц без справки о прививках или о перенесенном заболевании корью на период проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий.
Источник:   Нововодолажская райгосадминистрация
 Тэги:  эпидемия кори, карантин, харьков, новая водолага
 
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