28.02.2019 12:12

Корь наступает! Под Харьковом объявлен карантин

Проведение ограничительных противоэпидемических мероприятий предусмотрено сроком на 21 день, начиная с 26 февраля 2019.



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Ввести карантин решили в Нововодолажском районе.

Карантинный режим, который предусматривает:

- запрет проведения культурно-массовых мероприятий на период проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий сроком на 21 день, начиная с 26 февраля 2019;

-запрет посещения дошкольных учреждений, учреждений общего среднего образования, технических учебных заведений и учреждений внешкольного образования лиц, которые были в непосредственном контакте с больным ребенком 23 февраля 2019 и всех детей, непривитых против кори сроком на 21 день, начиная с 26 февраля 2019 ;

- запрет приема в дошкольные учреждения, учреждений общего среднего образования, технических учебных заведений и учреждений внешкольного образования непривитых лиц и лиц без справки о прививках или о перенесенном заболевании корью на период проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий.