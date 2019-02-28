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28.02.2019  13:58   

Карантин по кори под Харьковом: подробности

Карантин по кори введен в Нововодолажском районе сроком на три недели.


// odessa-life.od.ua

Как сообщил глава Новодолажской РГА Роман Мерзликин, причиной карантина стал ребенок, заболевший после участия в песенном конкурсе.

Сам конкурс проводился 23 февраля в Новой Водолаге, а 26 февраля ребенок, который участвовал в этом мероприятии, заболел корью (до этого переболел корью отец мальчика).

С ребенком на мероприятии контактировали более 30 детей и 60 взрослых.

Карантин решено ввести, чтобы предотвратить эпидемию.

Напомним, проведение ограничительных противоэпидемических мероприятий предусмотрено сроком на 21 день, начиная с 26 февраля 2019 года.

Тэги:  корь, карантин, харьков
 
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