28.02.2019 13:58

Карантин по кори под Харьковом: подробности

Карантин по кори введен в Нововодолажском районе сроком на три недели.



// odessa-life.od.ua

Как сообщил глава Новодолажской РГА Роман Мерзликин, причиной карантина стал ребенок, заболевший после участия в песенном конкурсе.



Сам конкурс проводился 23 февраля в Новой Водолаге, а 26 февраля ребенок, который участвовал в этом мероприятии, заболел корью (до этого переболел корью отец мальчика).



С ребенком на мероприятии контактировали более 30 детей и 60 взрослых.



Карантин решено ввести, чтобы предотвратить эпидемию.



Напомним, проведение ограничительных противоэпидемических мероприятий предусмотрено сроком на 21 день, начиная с 26 февраля 2019 года.