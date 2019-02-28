Карантин по кори под Харьковом: подробности

Карантин по кори введен в Нововодолажском районе сроком на три недели.
Как сообщил глава Новодолажской РГА Роман Мерзликин, причиной карантина стал ребенок, заболевший после участия в песенном конкурсе.
Сам конкурс проводился 23 февраля в Новой Водолаге, а 26 февраля ребенок, который участвовал в этом мероприятии, заболел корью (до этого переболел корью отец мальчика).
С ребенком на мероприятии контактировали более 30 детей и 60 взрослых.
Карантин решено ввести, чтобы предотвратить эпидемию.
Напомним, проведение ограничительных противоэпидемических мероприятий предусмотрено сроком на 21 день, начиная с 26 февраля 2019 года.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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