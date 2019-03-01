01.03.2019 08:35

Домашний праздник закончился на больничной койке

В Харьковской области зарегистрирована первая в этом году вспышка сальмонеллеза - заболели шесть жителей Дергачей.



// afterstudy.com.ua

Шесть человек отравились блюдами домашнего приготовления на праздновании дня рождения. Причина – употребление недоброкачественных пищевых продуктов, а также несоблюдение правил личной гигиены и технологий приготовления пищи, рассказали изданию «Слобiдський край» в Харьковском областном лабораторном центре.



«С 12 по 16 февраля зарегистрировано шесть случаев. Во всех сальмонеллез лабораторно подтвержден, все больные - взрослые. Они праздновали день рождения, и люди употребляли блюда домашнего приготовления. При проведении эпидрасследования были отобраны смывы с объектов внешней среды, и в двух пробах пищевых продуктов, отобранных в семейном очаге, была обнаружена сальмонелла - в майонезе собственного приготовления и свинине. Также сальмонелла была выделена в одном из смывов с поверхности стола для приготовления пищи», - рассказала врач-эпидемиолог отделения организации эпидемиологических исследований Карина Торяник.

По словам врача, пятеро заболевших были госпитализированы в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, а один лечился амбулаторно. Все больные были средней тяжести, они уже выписаны.