Главная Новости Медицина Корь. Эпидситуация значительно лучше не становится
01.03.2019  13:49   

Корь. Эпидситуация значительно лучше не становится

Оперативные данные по заболеваемости корью.


facebook.com
Как сообщает Харьковский Лабцентр, уровень заболеваемости высок. За 9 неделю по сравнению с 8 неделей 2019 заболеваемость корью снизилась на 22,1%.  Зарегистрировано 113 больных, из них детей - 33 (29,2%).  Среди жителей г.. Харькова - 62 случая, Харьковского - 12 Валковского и Первомайского районов - по 10, Чугуевского - 5, Нововодолажского - 4, Змиевского и Шевченковского - по 2, м. Люботин, Дергачевский, Красноградского, Краснокутского, Коломакский и Купянского районов - по одному.
 
С начала года по состоянию на 27.02.2019 зарегистрировано 892 больных.  Подавляющее большинство заболевших - взрослые (610 человек), удельный вес детей - 31,6% (282 человека).
 
По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие - 29,1%, рабочие транспорта и другие - 17,9%, учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 14,0%, неорганизованные дошкольники - 10,7%, студенты высших учебных заведений  , учащиеся техникумов и ПТУ - 8,5%, медицинские работники - 7,0%, служащие - 5,2%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 4,7%, работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности -  1,3%, дети детских домов - 1,0%, пенсионеры - 0,6%.
 
Удельный вес привитых среди заболевших составила 66,3% - 591 человек, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 88,8% (525 больных).  Анализ заболеваемости привитых (301 человек) показал, что 120 больных (39,9%) имеют только одну прививку.  То есть, общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори, составила 79,7%.  Детальный анализ щеплености среди заболевших детей в возрастных группах 1-4 года и 5-9 лет (в которых зарегистрировано всего больных) показал, что в возрастной группе 1-4 года ни один ребенок не имела иммунной защиты, в группе 5-9 лет - 57  5% детей не были защищены.
 
 Лабораторно диагноз кори подтвержден в 13,1% больных.  Госпитализированы 671 больного.  Летальные случаи не регистрировались.
 
Напомним, что под Харьковом введен карантин.
Источник:   Харьковский Областной лабцентр
 Тэги:  корь, эпидемия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Медицина Карантин по кори под Харьковом: подробности 22.02 Медицина В Украине запретили лекарственный препарат от респираторных проявлений кори 22.02 Медицина Корь в Харькове: количество заболевших растет
 
 

Видео

Кабмин: Выплаты, которые получат украинские пенсионеры, не должны вызвать инфляцию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 