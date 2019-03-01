01.03.2019 13:49

Корь. Эпидситуация значительно лучше не становится

Оперативные данные по заболеваемости корью.



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Как сообщает Харьковский Лабцентр, уровень заболеваемости высок. За 9 неделю по сравнению с 8 неделей 2019 заболеваемость корью снизилась на 22,1%. Зарегистрировано 113 больных, из них детей - 33 (29,2%). Среди жителей г.. Харькова - 62 случая, Харьковского - 12 Валковского и Первомайского районов - по 10, Чугуевского - 5, Нововодолажского - 4, Змиевского и Шевченковского - по 2, м. Люботин, Дергачевский, Красноградского, Краснокутского, Коломакский и Купянского районов - по одному.

С начала года по состоянию на 27.02.2019 зарегистрировано 892 больных. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (610 человек), удельный вес детей - 31,6% (282 человека).

По социальным группам населения распределение больных следующий: неработающие - 29,1%, рабочие транспорта и другие - 17,9%, учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 14,0%, неорганизованные дошкольники - 10,7%, студенты высших учебных заведений , учащиеся техникумов и ПТУ - 8,5%, медицинские работники - 7,0%, служащие - 5,2%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 4,7%, работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 1,3%, дети детских домов - 1,0%, пенсионеры - 0,6%.

Удельный вес привитых среди заболевших составила 66,3% - 591 человек, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 88,8% (525 больных). Анализ заболеваемости привитых (301 человек) показал, что 120 больных (39,9%) имеют только одну прививку. То есть, общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори, составила 79,7%. Детальный анализ щеплености среди заболевших детей в возрастных группах 1-4 года и 5-9 лет (в которых зарегистрировано всего больных) показал, что в возрастной группе 1-4 года ни один ребенок не имела иммунной защиты, в группе 5-9 лет - 57 5% детей не были защищены.

Лабораторно диагноз кори подтвержден в 13,1% больных. Госпитализированы 671 больного. Летальные случаи не регистрировались.