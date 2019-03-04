04.03.2019 15:55

«Свиной грипп» унес первые жертвы в этом году и сменил возбудителя - эпидемиологи

По данным регионального лабораторного центра с начала год в регионе зарегистрировано 2 летальных случая от гриппа А (H1N1) sw у детей до 1 года.



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С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 5,6% населения Харьковской области - 155 960 человек, из них дети до 17 лет - 91545 (58,7%) человек.

По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 9 неделе 2019 (25.02.2019 - 03.03.2019) по сравнению с предыдущим произошло уменьшение количества заболевших на 6,1%, за счет детского населения на 6,3%.

В Харькове заболело 3067 человек, интенсивный показатель составил 214,40 на 100 тыс. населения, удельный вес детей составляет 59,2% (1 823 человека).

По сравнению с прошлой неделей произошло незначительное уменьшение количества заболевших на 2,8%, за счет детского населения на 4,8%.

Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 48 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 28 человек (58,3%).

В 14,3% выделен вирус гриппа типа А (H1N1) sw, в 60,7% - вирус парагриппа, в 14,3% - РС - вирус и в 10,7% - аденовирус.

По состоянию на 04.03.2019 привито против гриппа 10151 человек, что составляет 13,4% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска.

Зарегистрировано 2 летальных случая от гриппа А (H1N1) sw у детей до 1 года.

Анализ данных вирусологического мониторинга дает основания утверждать, что произошла смена возбудителя.

Имеет место циркуляция вируса гриппа типа А (H1N1) sw, что может способствовать активизации эпидемического процесса и дальнейшему росту заболеваемости.