Упаковка из Польши не прошла фитосанитарный контроль

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 5 марта День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 марта Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.