Упаковка из Польши не прошла фитосанитарный контроль

На таможенном посту «Харьков-центральный» задержали деревянную упаковочную тару.
Государственные фитосанитарные инспекторы отдела фитосанитарных мер на границе при проведении фитосанитарного контроля импортного груза задержали на таможенном посту «Харьков-центральный» деревянную упаковочную тару (4415) в количестве 18 штук.
Груз прибыл из Польши без соответствующей маркировки, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 15 «Регулирования деревянного упаковочного материала в международной торговле».
К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль.
На основании выявленного нарушения направлено нотификацию в страну происхождения груза.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: