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05.03.2019  17:30   

Упаковка из Польши не прошла фитосанитарный контроль

На таможенном посту «Харьков-центральный» задержали деревянную упаковочную тару.


//kh-consumer.gov.ua

Государственные фитосанитарные инспекторы отдела фитосанитарных мер на границе при проведении фитосанитарного контроля импортного груза задержали на таможенном посту «Харьков-центральный» деревянную упаковочную тару (4415) в количестве 18 штук.

Груз прибыл из Польши без соответствующей маркировки, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 15 «Регулирования деревянного упаковочного материала в международной торговле».

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль.

На основании выявленного нарушения направлено нотификацию в страну происхождения груза.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, тара, харьков
 
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