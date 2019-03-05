05.03.2019 20:09

В Харькове пройдет вакцинация домашних животных от бешенства

С 11 марта в Харькове начинается плановая вакцинация домашних животных против бешенства.



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Как сообщили сегодня, 5 марта, в Департаменте жилищного хозяйства, на территории всех 66 участков КП «Жилкомсервис» определены места проведения вакцинации домашних животных. На подъездах жилых домов за 3-4 дня до начала вакцинации будут размещены информационные объявления о дате, месте и времени ее проведения.

В случае отсутствия объявления владельцы домашних животных могут обратиться за информацией по телефонам: (057) 760-72-28, (0572) 52-51-00, (057) 775 -33-10.

Владельцы домашних животных, проживающие в домах ОСМД, ЖСК, ведомственных домах и общежитиях, могут обращаться за информацией в ближайший участок КП «Жилкомсервис» или по тел. (057) 760-72-28.