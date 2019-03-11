11.03.2019 10:31

Корь в Харькове: заболеваемость выросла

На прошлой неделе количество заболевших корью в Харькове снова стало расти.



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Как сообщили в областном лабораторном центре, за 10 неделю, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью выросла на 10,6%.



Зарегистрировано 125 больных, из них 32 детей. Среди жителей г. Харькова - 81 случай, Харьковского района - 21 Первомайского - 6, Валковского - 5, м. Люботин - 3, Змиевского, Золочевского и Нововодолажского - по 2, Волчанского, Сахновщинского и Шевченковского - по одному.

За последнюю неделю зарегистрировано 6 вспышек кори с количеством пораженных - 22 человек, из них 3 в быту, 2 в учебных заведениях (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, КЗ «Шаровский лицей Валковского районного совета Харьковской области»), 1 в учреждениях здравоохранения (КНП «Городская детская клиническая больница №19» ХГС)



С начала года по состоянию на 6 марта зарегистрировано 1017 больных. Подавляющее большинство заболевших – взрослые (703 человека).



Зарегистрировано 35 вспышек с количеством пораженных - 175 человек, из них 13 в быту, 8 в учебных заведениях, 11 в учреждениях охраны здоровья и 3 по месту работы. Локализована в пределах инкубационного периода 21 вспышка, в 14 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.