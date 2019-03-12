Грипп уходит из Харькова

Количество заболевших на предыдущей неделе уменьшилось почти на четверть.
В период с 4 по 10 марта гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харькове заболели 2330 человек, в том числе 1384 ребенка. По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших 24,0%, за счет детского населения на 24,1%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.
В области хворь подхватили 4590 человек, из них 2874 – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших 19,7%, за счет детского населения на 18,3%.
Госпитализированы 117 человек, из них 87 – дети.
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 45 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 20 человек (44,4%). У одного человека (5,0%) выделен вирус гриппа типа А (H1N1) sw, у 65,0% – вирус парагриппа и у 30,0% – РС-вирус.
С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями почти 6,0% населения области - 160 550 человек, из них дети до 17 лет - 94419 (58,8%) человек. Летальных исходов не зарегистрировано.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
влажн.:
давл.:
ветер: