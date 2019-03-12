12.03.2019 09:25

Грипп уходит из Харькова

Количество заболевших на предыдущей неделе уменьшилось почти на четверть.



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В период с 4 по 10 марта гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харькове заболели 2330 человек, в том числе 1384 ребенка. По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших 24,0%, за счет детского населения на 24,1%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

В области хворь подхватили 4590 человек, из них 2874 – дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших 19,7%, за счет детского населения на 18,3%.



Госпитализированы 117 человек, из них 87 – дети.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 45 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 20 человек (44,4%). У одного человека (5,0%) выделен вирус гриппа типа А (H1N1) sw, у 65,0% – вирус парагриппа и у 30,0% – РС-вирус.



С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями почти 6,0% населения области - 160 550 человек, из них дети до 17 лет - 94419 (58,8%) человек. Летальных исходов не зарегистрировано.