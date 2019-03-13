13.03.2019 14:55

Харьковский соцстрах различными мероприятиями планирует снижение выплат по больничным

Об этом на специальном заседании 12 марта сообщил начальник управления исполнительной дирекции Фонда в Харьковской области Буланый А.А



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В совещании принимали участие: директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Шпарага Ю.И., начальник управления здравоохранения Харьковской ОГА Федак Б.С., начальник главного управления Гоструда в Харьковской области Рожанский В.А., начальник главного управления Пенсионного фонда Украина в Харьковской области Ачкасов В.Н., директор Харьковского областного центра занятости Миненко В.Л., другие руководители.

Буланый А.А. выступил с информацией о проведенном управлением анализ расходов на выплату застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности за 2018 и январь-февраль текущего года, о принятых и планируемых мероприятиях по их уменьшению.

В своем выступлении начальник управления обратился к руководителям предприятий по установлению постоянного контроля за соблюдением температурного режима и влажности, правил гигиены на рабочих местах, создание безопасных и безвредных условий труда, проведение своевременных профилактических прививок, вакцинации и тому подобное. Отметил необходимость проведения повышение уровня знаний членов комиссий по страхованию в связи с временной утратой трудоспособности на предприятиях по их прав, обязанностей и полномочий, детального проведения экспертизы временной нетрудоспособности и усилении контроля за правомерным назначением пособия.

В ходе совещания Буланый А.А. заметил на ответственности врачей за обоснованностью выдачи больничных, необходимость качественного проведения экспертизы временной нетрудоспособности, недопущения превышения сроков лечения с листком нетрудоспособности по нозологиям, продолжении и усилении еженедельного мониторинга выдачи листков нетрудоспособности.