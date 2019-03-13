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13.03.2019  18:26   

Бешеный кот: в части Холодногорского района введен карантин

Мера введена из-за больного животного, купленного в одном из мини-питомников Харькова.


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В части Холодногорского района введен карантин из-за бешенства кота
 
Как сообщили сегодня, 13 марта, в Управлении безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в г.Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, жительница Слободского района накануне праздника 8 Марта купила 2-месячного котенка в частном питомнике по ул. Тереховской. На следующий день у животного появились признаки заболевания, и владельцы обратились в ветклинику. Спустя день котенок умер, а проведенные лабораторные исследования подтвердили у него бешенство. 
 
Специалисты службы обследовали мини-питомник, где был куплен котенок, и привили от бешенства всех животных, которые там содержатся. Также под наблюдением медиков находятся люди, контактировавшие с больным котенком. 
 
Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском городском совете, с 13 марта установлены карантинные ограничения в части Холодногорского района, ограниченной ул. Нижней Гиевской, ул. Озерянской, ул. Волонтерской, ул. Подлесной и пер. Костромским, и проводятся мероприятия с целью ликвидации очага бешенства.
 
Также представители Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в г.Харькове обращаются к жителям города, которые за последние два месяца приобрели котят в питомнике по ул. Тереховской, срочно предоставить своих воспитанников ветеринарному врачу для профилактического осмотра.
 
Отметим, согласно статистике госорганов, в 2018 году в Харькове было зафиксировано четыре случая бешенства котов, в 2017 году было шесть заболевших животных, в том числе одна летучая мышь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бешенство, карантин, харьков
 
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