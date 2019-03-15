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15.03.2019  11:21   

Корь в Харькове: количество заболевших растет

Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.


// aif.ua

За 11 неделю 2019 года, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью выросла на 20,8%.

Зарегистрирован 151 больной, из них 61 ребенок до 17 лет.

Среди жителей г. Харькова – 63 случая, Харьковского района – 34, Валковского – 11, Нововодолажского – 10, Первомайского – 6, г. Люботин – 5, Краснокутского и Купянского – по 4, Барвенковского, Змиевского, Золочевского и Коломакского – по 2, Богодуховского, Великобурлукского, Волчанского, Сахновщинского, Чугуевского и Шевченковского – по одному.

За неделю зарегистрировано 6 вспышек кори, все – в быту.

С начала года по состоянию на 13 марта корью на Харьковщине заболели 1168 человек: 793 взрослых и 375 детей. Зарегистрировано 41 вспышка, с количеством пораженных – 206 человек.

Диагноз кори подтвержден лабораторно у 189 больных. Госпитализирован 881 больной. Летальные случаи не регистрировались.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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