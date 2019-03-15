Корь в Харькове: количество заболевших растет

Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.
За 11 неделю 2019 года, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью выросла на 20,8%.
Зарегистрирован 151 больной, из них 61 ребенок до 17 лет.
Среди жителей г. Харькова – 63 случая, Харьковского района – 34, Валковского – 11, Нововодолажского – 10, Первомайского – 6, г. Люботин – 5, Краснокутского и Купянского – по 4, Барвенковского, Змиевского, Золочевского и Коломакского – по 2, Богодуховского, Великобурлукского, Волчанского, Сахновщинского, Чугуевского и Шевченковского – по одному.
За неделю зарегистрировано 6 вспышек кори, все – в быту.
С начала года по состоянию на 13 марта корью на Харьковщине заболели 1168 человек: 793 взрослых и 375 детей. Зарегистрировано 41 вспышка, с количеством пораженных – 206 человек.
Диагноз кори подтвержден лабораторно у 189 больных. Госпитализирован 881 больной. Летальные случаи не регистрировались.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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давл.:
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