15.03.2019 11:21

Корь в Харькове: количество заболевших растет

Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.



// aif.ua

За 11 неделю 2019 года, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью выросла на 20,8%.



Зарегистрирован 151 больной, из них 61 ребенок до 17 лет.



Среди жителей г. Харькова – 63 случая, Харьковского района – 34, Валковского – 11, Нововодолажского – 10, Первомайского – 6, г. Люботин – 5, Краснокутского и Купянского – по 4, Барвенковского, Змиевского, Золочевского и Коломакского – по 2, Богодуховского, Великобурлукского, Волчанского, Сахновщинского, Чугуевского и Шевченковского – по одному.



За неделю зарегистрировано 6 вспышек кори, все – в быту.



С начала года по состоянию на 13 марта корью на Харьковщине заболели 1168 человек: 793 взрослых и 375 детей. Зарегистрировано 41 вспышка, с количеством пораженных – 206 человек.



Диагноз кори подтвержден лабораторно у 189 больных. Госпитализирован 881 больной. Летальные случаи не регистрировались.