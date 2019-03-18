Сезонная эпидемия гриппа идет на спад

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 6,2% населения Харьковщины – 165 306 человек, из них 97408 детей до 17 лет.
В период с 11 по 17 марта в Харькове заболели 2496 человек, в том числе 1507 детей. По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших на 7,1%, за счет детского населения на 8,9%.
По области вирусы сразили 4756 человек, из них 2989 детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущим произошло уменьшение количества заболевших на 3,6%, за счет детского населения на 4,0%.
Госпитализированы 113 человек, из них 80 – дети.
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 45 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 22 человек (48,9%). У 59,1% выявлен вирус парагриппа, у 27,3 - РС-вирус и у 13,6% - аденовирус.
Летальных исходов не зарегистрировано.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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