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18.03.2019  13:31   

Сезонная эпидемия гриппа идет на спад

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 6,2% населения Харьковщины – 165 306 человек, из них 97408 детей до 17 лет.


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В период с 11 по 17 марта в Харькове заболели 2496 человек, в том числе 1507 детей. По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших на 7,1%, за счет детского населения на 8,9%.

По области вирусы сразили 4756 человек, из них 2989 детей в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущим произошло уменьшение количества заболевших на 3,6%, за счет детского населения на 4,0%.

Госпитализированы 113 человек, из них 80 – дети.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 45 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 22 человек (48,9%). У 59,1% выявлен вирус парагриппа, у 27,3 - РС-вирус и у 13,6% - аденовирус.

Летальных исходов не зарегистрировано.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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