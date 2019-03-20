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20.03.2019  10:57   

Женщина родила на вокзале в Люботине

Ребенок и мама в порядке.


//vokzal.org.ua

В понедельник, 19 марта, на центральном железнодорожном вокзале Люботина женщина родила ребенка.

Роды у женщины были вторые, прошли быстро. Ребенок и мама в норме, сейчас находятся в больнице. сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также об этом написали в общедоступной группе «Люботин» в Facebook: «Со слов очевидцев и инсайдера, женщина родила сама, а пуповину якобы перекусила. Женщина проезжая, жительница Краснокутского района. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала родильницу с ребенком в роддом. Девочка родилась маловесной, весом чуть больше 2 кг».

Тэги:  роды, люботин, ребенок, харьков
 
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