21.03.2019 15:20

С начала года на опасный вирусный менингит заболели 9 жителей региона: областной лабцентр заявил о росте вирусных (помимо гриппа) инфекций на 18%

Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 1,0 против 1,3 в прошлом году.



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За 2 месяца 2019 с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 27493 случая инфекционных заболеваний против 34 088, что на 19,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 2449 случаев против 2075 (рост на 18,0%).

Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 1,0 против 1,3 в прошлом году.

Зарегистрировано 892 случая кори, 4 случая иерсиниоза, 2 случая менингококковой инфекции, 1 эпидемического паротита.

На уровне прошлого года заболеваемость сальмонеллезом (99 случаев) и вирусный менингит (9 случаев).