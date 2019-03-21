С начала года на опасный вирусный менингит заболели 9 жителей региона: областной лабцентр заявил о росте вирусных (помимо гриппа) инфекций на 18%

Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 1,0 против 1,3 в прошлом году.
За 2 месяца 2019 с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 27493 случая инфекционных заболеваний против 34 088, что на 19,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 2449 случаев против 2075 (рост на 18,0%).
Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 1,0 против 1,3 в прошлом году.
Зарегистрировано 892 случая кори, 4 случая иерсиниоза, 2 случая менингококковой инфекции, 1 эпидемического паротита.
На уровне прошлого года заболеваемость сальмонеллезом (99 случаев) и вирусный менингит (9 случаев).
Сегодняшний день лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
влажн.:
давл.:
ветер: