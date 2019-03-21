21.03.2019 15:40

Жители Харьков и области на 23,1% стали чаще болеть гепатитом С – эпидемиологи бьют тревогу

Помимо «болезни грязных рук» существенно снизилась заболеваемость «желтухой» (болезнь Боткина) острыми вирусными гепатитами: А - на 68,1%, В - на 31,1%,



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В разрезе отдельных нозологических форм по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости инфекционным мононуклеозом на 11,8%, болезнью Лайма на 3 случ., острым вирусным гепатитом С на 23,1%, лямблиозом на 34,7%.

Произошло снижение заболеваемости шигеллезом на 15,6%, гастроэнтероколит с установленным возбудителем на 37,9%, гастроэнтероколит с неустановленным возбудителем на 24,6%, ротавирусным энтеритом на 36,7%, острыми вирусными гепатитами: А - на 68,1%, В - на 31,1%, коклюшем на 14,3%, хроническими вирусными гепатитами: В на - 35,7%, С - на 27,8%, туберкулезом на 3,1%, острыми респираторными вирусными инфекциями на 21,8 %, гриппом на 22,9%.