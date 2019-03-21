21.03.2019 16:42

За угодья и размещение зданий на землях Харькова и области заплатили более четверти миллиарда гривен налога

Фискалы напоминают, что земельный налог – обязательный платеж, который входит в состав налога на имущество и оплачивается как виде налога, так и в виде арендной платы за землю (например, за участки под зданиями в Харькове).



://kh.sfs.gov.ua

Правила взимания платы за землю в 2019 году не претерпели кардинальных изменений по сравнению с прошлым годом. Это значит, что в 2019, как и в 2018 году, плату за землю — собственники земли и арендаторы будут платить в двух формах:

— земельного налога (п.п. 14.1.72 НКУ);

— арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности (п.п. 14.1.136, ст. 288 НКУ).

Харьковские ЖК и ОСМД, решением сессии горсовета, освобождены от уплаты налога (оплачивают налог по 0-й ставке).

В течение января-февраля 2019 от владельцев земли и землепользователей в местные бюджеты Харьковщины поступило 266,0 миллионов гривен платы за землю.

При определении налоговых обязательств владельца земельного пая необходимо учитывать является ли он физическим лицом либо юридическим лицом

Начисление земельного налога для физлиц проводится до 1 июля.

Увеличение с аналогичным периодом прошлого года на 41,0 млн.грн. В фискальной службе региона проинформировали, что весомую долю поступлений платы за землю (90 процентов), оплатили владельцы земельных участков, долей (паев) и землепользователи - юридические лица. От них в бюджет поступило 239,5 млн.грн.

Достигнут рост сбора по сравнению с прошлым годом почти на 39,7 млн.грн.

В то же время от физических лиц в местные бюджеты в течение двух месяцев поступило 26,5 млн.грн.. Достигнут рост платежей, по сравнению с прошлым годом, на 1,4 млн.грн.