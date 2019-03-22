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22.03.2019  10:47   

Клиническая смерть в метро: на станции «Исторический музей» медики скорой откачали женщину

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.


// Facebook/ekstrena.dopomoga

Около шести часов вечера 21 марта на станции метро «Исторический музей» женщина-пассажир потеряла сознание.

К пострадавшей вызвали бригаду скорой помощи.

Медики прибыи на место происшествия через три минуты после вызова и увидели женщину 30 лет в состоянии клинической смерти.

Бринала скорой сразу начала реанимационные мероприятия. Через 5 минут на помощь прибыла еще одна бригада экстренной медпомощи.

Сердечную деятельность удалось восстановить. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в ОКБ, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Тэги:  пассажир, метро, харьков
 
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