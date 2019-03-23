Главная Новости Медицина Корь отступает: на Харьковщине зарегистрировано уменьшение количества заболевших
23.03.2019  14:25   

Корь отступает: на Харьковщине зарегистрировано уменьшение количества заболевших

Тем не менее эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.


// Facebook

На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью снизилась на 20,8%, сообщили в областном лабораторном центре.

Зарегистрировано 125 больных, из них 46 летей до 17 лет. Среди жителей г. Харькова – 56 случаев, Харьковского района – 27, Нововодолажского – 23 Валковского – 5, Боровского, Волчанского, Змиевского, Шевченковского и г. Люботин – по 2, Близнюковского, Золочевского, Изюмского и Красноградского – по одному.

Зарегистрировано 3 вспышки, с количеством пораженных 25 человек:
2 – в учебных заведениях (КУ «Мерефянская ООШ I-III ступеней №6» и частном учреждении «Харьковская частная школа I-III ступеней «Лествица»);
1 – в заведении закрытого типа для взрослых (КУ «Ржавецкий психоневрологический интернат»).

Всего с начала года по состоянию на 20 марта зарегистрировано 1293 больных: 872 взрослых и 421 ребенок. Зарегистрировано 43 вспышки, с количеством пораженных – 231 человек.

Диагноз кори подтвержден лабораторно у 222 больных. Госпитализированы 957 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Удельный вес непривитых среди заболевших составил 64,6% – 835 человек, еще 169 больных имеют только одну прививку. То есть, общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори, составило 70,4%.

Медики напоминают: специфического лечения от кори не существует. Предотвратить заболевание можно, сделав прививку. Согласно Календарю профилактических прививок, ребенок должен получить 2 дозы вакцины (в 12 месяцев и 6 лет). В Украине для профилактики кори применяется комбинированная вакцина (КПК), которая одновременно защищает от трех болезней – кори, эпидемического паротита и краснухи.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.03 Медицина Корь в Харькове: количество заболевших растет 11.03 Медицина Корь в Харькове: заболеваемость выросла 06.03 Власть Игорь Терехов: Если будут вспышки кори - мы отменим массовые мероприятия
 
 

Видео

Подкуп избирателей и фальсификация: в ЦИК рассказали об угрозах на выборах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 