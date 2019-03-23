23.03.2019 14:25

Корь отступает: на Харьковщине зарегистрировано уменьшение количества заболевших

Тем не менее эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.



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На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью снизилась на 20,8%, сообщили в областном лабораторном центре.

Зарегистрировано 125 больных, из них 46 летей до 17 лет. Среди жителей г. Харькова – 56 случаев, Харьковского района – 27, Нововодолажского – 23 Валковского – 5, Боровского, Волчанского, Змиевского, Шевченковского и г. Люботин – по 2, Близнюковского, Золочевского, Изюмского и Красноградского – по одному.



Зарегистрировано 3 вспышки, с количеством пораженных 25 человек:

2 – в учебных заведениях (КУ «Мерефянская ООШ I-III ступеней №6» и частном учреждении «Харьковская частная школа I-III ступеней «Лествица»);

1 – в заведении закрытого типа для взрослых (КУ «Ржавецкий психоневрологический интернат»).



Всего с начала года по состоянию на 20 марта зарегистрировано 1293 больных: 872 взрослых и 421 ребенок. Зарегистрировано 43 вспышки, с количеством пораженных – 231 человек.



Диагноз кори подтвержден лабораторно у 222 больных. Госпитализированы 957 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Удельный вес непривитых среди заболевших составил 64,6% – 835 человек, еще 169 больных имеют только одну прививку. То есть, общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори, составило 70,4%.



Медики напоминают: специфического лечения от кори не существует. Предотвратить заболевание можно, сделав прививку. Согласно Календарю профилактических прививок, ребенок должен получить 2 дозы вакцины (в 12 месяцев и 6 лет). В Украине для профилактики кори применяется комбинированная вакцина (КПК), которая одновременно защищает от трех болезней – кори, эпидемического паротита и краснухи.