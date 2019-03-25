25.03.2019 17:02

Харьковчане болеют вирусными инфекциями и парагриппом

От недели к неделе снижается количество заразившихся.



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С 18 по 24 марта гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харькове заболело 2207 человек, в том числе 1385 детей. По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших 11,6%, за счет детского населения на 8,1%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

В области количество заболевших уменьшилось на 6,2%. Заболело 4459 человек, из них 2912 – дети до 17 лет.

Госпитализированы 98 человек, из них 76 детей.



По данным вирусологического мониторинга при обследовании 53 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 17 человек (32,1%). У 76,5% лиц выявлен вирус парагриппа, у 23,5% - РС-вирус.

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 169 765 человек, из них дети до 17 лет - 100 320 человек.