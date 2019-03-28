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28.03.2019  17:31   

Корь в Харькове: количество заболевших растет

Эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.


// od.vgorode.ua

За 13 неделю 2019 года заболеваемость корью выросла на 28,0%. Заболели 160 человек, из них 69 детей. Среди жителей г. Харькова – 79 случаев, Харьковского района – 23, Нововодолажского – 11, Шевченковского и Валковского – по 9, г. Люботин – 7, Чугуевского – 6, Барвенковского – 4, Волчанского, Дергачевского, Змиевского и Красноградского – по 2, Балаклейского, Богодуховского, Золочевского и Краснокутского – по одному.

В течение недели зарегистрировано 6 вспышек с количеством пораженных – 53 человека, из них:
– 2 в быту,
– 3 в учебных заведениях (КЗ «Мерефянский ДОУ №2», Новомосковский лицей №3, Люботинская ООШ №4),
– 1 в заведении закрытого типа (КЗ «Шевченковский детский дом-интернат»).

С начала года по состоянию на 27 марта корью заболели 1453 человека: 963 взрослых и 490 детей. Госпитализированы 1081 человек. Летальные случаи не регистрировались.

Зарегистрировано 49 вспышек с количеством пораженных – 284 человека. Локализованы в пределах инкубационного периода – 31 вспышка, в 18 – противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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