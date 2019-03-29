29.03.2019 08:36

Городской детский хоспис получил гуманитарную помощь из Америки

Американские партнеры направили гуманитарную помощь в отделение паллиативной помощи Харьковской городской детской клинической больницы №5.



// city.kharkov.ua

27 марта детский хоспис получил новое медицинское оборудование, мебель и средства по уходу за пациентами. Доставка гуманитарного груза состоялась благодаря объединению усилий президента международной финансовой компании «Мид Америка» Двайта Лэнкфорда и благотворительных организаций, таких как «Проект Кьюр», «Фонд Роберта и Мэри Уэлч» и др. - нескольких штатов США.

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и соцальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, представители Департамента здравоохранения и президент общественной организации «Харьков - Гуманитарный», которая сопровождала груз, Александр Жиленков, встретились с Двайтом Лэнкфордом.

По словам благотворителя, он в четвертый раз посещает Харьков. В один из приездов он побывал в отделении паллиативной помощи и после этого решил помогать медучреждению, детям, которые там находятся, и их семьям.

«Когда я приехал в Харьков, он напомнил мой родной дом. У меня большая семья, много детей, и я проникся атмосферой, которая царила в госпитале. Я аккумулировал фонды и начал собирать помощь - это больничные кровати, кресла для детей с особыми потребностями, тренажеры для парализованных, аппараты для вентиляции легких и т.д. Следующего визита можно ожидать в начале июня - я собираюсь привезти партию больничных кроватей и другого оборудования для еще одной больницы», - сообщил Двайт Лэнкфорд.

Светлана Горбунова-Рубан поблагодарила американских партнеров. После встречи она сообщила, что сотрудничество с Двайтом Лэнкфордом ведется в рамках социального проекта «Харьков - Гуманитарный». Суть проекта в том, что общественная организация, направляя письма и обращения, находит благотворительные фонды в разных странах мира и сотрудничает с ними в рамках доставки гуманитарной помощи для городских лечебных учреждений социальной направленности.

«Харьков всегда открыт к сотрудничеству. Мы много лет сотрудничаем с организацией «Глобал 2000», которая опекает 16-ю больницу, с Фрицем Кербером из города-побратима Нюрнберга, с большим количеством различных фондов и организаций, с простыми гражданами. Двайт Лэнкфорд строит большие планы по сотрудничеству в этой сфере с различными фондами в США», - отметила вице-мэр.



Напомним, что отделение паллиативной помощи (детский хоспис) на базе городской детской клинической больницы №5 открылось в 2017 году. В нем оказывают медицинскую, социальную и психологическую помощь детям в возрасте от одного года до 18 лет с тяжелыми, неизлечимыми психическими, неврологическими, генетическими и другими заболеваниями.