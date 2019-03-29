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29.03.2019  10:41   

Аллергологи обнародовали прогноз на неделю для харьковчан

Харьков и регион находится в лесостепной зоне, где помимо пыльцы березы, жителей «поджидают» пыльца ясеня, можжевельника и споры грибов после дождей.


://unn.com.ua

Риск возникновения симптомов поллиноза (с 29 марта по 3 апреля) в лесной и лесостепной зонах Украины на следующей неделе оценивается как низкий и до умеренного. Начало цветения березы затянулся, сам сезон не будет очень интенсивным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.

На названных территориях будут наблюдаться низкие в умеренных в сухую и солнечную погоду концентраций пыльцы березы, особенно - с 1 апреля.

В эти дни чувствительным к пыльце лицам не рекомендуются прогулки в лесах и парках, а в степной зоне - и вблизи водоемов, где часто высаживают ольху, которая, пока доцветает в Украине. Концентрации ее пыльцы будут низкими.

Еще один аллерген последней декады марта - начала апреля - пыльца ясеня, - будет также пока регистрироваться в низких концентрациях в городах по всей Украине. К нему чувствительная пятая часть больных поллинозом украинцев. 
В атмосфере наблюдаться и единичные пыльцевые зерна растений семейства Кипарисовые (кипарис, туя, можжевельник, тис), орешника, неаллергенный пыльца тополя и вяза.

Риск возникновения аллергии снизит похолодание, которое ожидается по Украине с 1 апреля после выходных, и дожди.

Чувствительным лицам не рекомендуются прогулки и во время дождей, ведь осадки именно вымывают из атмосферы пыльцу и увеличивают концентрации потенциально аллергенных спор грибов. Поэтому во время дождя концентрации и пыльцы, и спор, могут быть высокими. 
А после осадков, особенно - на юге Украины, - будут наблюдаться высокие уровни спор грибов, в частности, аллергенной альтернарии и аскоспор. 

Источник:   УНН
 Тэги:  аллергия, пыльца, харьков, споры, ясень, береза, грибы
 
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