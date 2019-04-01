Грипп в Харькове: в городе количество заболевших растет, в области – снижается

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
В период с 25 по 31 марта гриппом и острыми респираторными инфекциями в Харькове заболели 2296 человек, в том числе 1412 детей. По сравнению с прошлой неделей произошел рост количества заболевших на 4,0%, за счет детского населения почти на 2,0%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.
В области же, по сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших уменьшилось на 7,7%. Заболело 4116 человек, из них 2530 – дети до 17 лет.
Госпитализированы 118 человек, из них 97 - дети.
Эпидпорог не превышен ни в одном из районов области, самый высокий показатель зарегистрирован в Купянском районе (374,80 на 100 тыс. населения), самый низкий - в Золочевском (15,53 на 100 тыс. населения).
По данным вирусологического мониторинга при обследовании 62 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 24 человек (38,9%). У 70,8% выявлен вирус парагриппа, у 12,5% - аденовирусы, у 16,7% - РС-вирус.
Летальных исходов не зарегистрировано.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. А вот к своей интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Со вторника начнется очередное понижение температуры. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня: небо покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без существенных осадков. В юго-восточной части области небольшие осадки (дождь, местами с мокрым снегом).
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
влажн.:
давл.:
ветер: