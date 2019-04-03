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03.04.2019  08:21   

Младенец на Харьковщине отравился водой из колодца

В Харьковской области зарегистрирован случай отравления ребенка (1 год. 2 мес.) нитратами, содержавшихся в воде из колодца.


Today.kz

Ребенок, который живет в пгт Прудянка Дергачевского района Харьковской области, в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы №1.

Мать ребенка, зная о сверхнормативном содержании нитратов в воде собственного колодца (превышение ПДК в 1,3 раза), поила ребенка бутылированной водой, а для приготовления еды использовала влоду из другого колодца, вода в котором по показаниям других жителей была «хорошей».

Когда специалисты Харьковского областного лабораторного центра проверили воду из второго колодца, содержание нитратов составляло 414,3 мг/дм3, что в 8,3 раза превышает гигиенический норматив.

В связи с этим медики еще раз напоминают о том, что для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, особенно детей, колодезную воду необходимо использовать только при наличии лабораторного подтверждения качества воды, а детям до 3 -х годов вообще не давать воду из колодцев и природных источников.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, нитраты, ребенок, харьков
 
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