Младенец на Харьковщине отравился водой из колодца

В Харьковской области зарегистрирован случай отравления ребенка (1 год. 2 мес.) нитратами, содержавшихся в воде из колодца.
Ребенок, который живет в пгт Прудянка Дергачевского района Харьковской области, в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы №1.
Мать ребенка, зная о сверхнормативном содержании нитратов в воде собственного колодца (превышение ПДК в 1,3 раза), поила ребенка бутылированной водой, а для приготовления еды использовала влоду из другого колодца, вода в котором по показаниям других жителей была «хорошей».
Когда специалисты Харьковского областного лабораторного центра проверили воду из второго колодца, содержание нитратов составляло 414,3 мг/дм3, что в 8,3 раза превышает гигиенический норматив.
В связи с этим медики еще раз напоминают о том, что для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, особенно детей, колодезную воду необходимо использовать только при наличии лабораторного подтверждения качества воды, а детям до 3 -х годов вообще не давать воду из колодцев и природных источников.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Так что к внезапной идее стоит прислушаться, даже если она на корню меняет все ваши планы.
В Харькове облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
влажн.:
давл.:
ветер: